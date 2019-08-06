Динамо дозаявило відразу 12 гравців на УПЛ 2019/20

Київський гранд значно розширив свою заявку на чемпіонат України.

Динамо додало до списку відразу 12 гравців, інформує офіційний сайт УПЛ.

Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві

Воротар: Олексій Слуцький (2002)

Захисники: Алан Ауссі (2001), Денис Кузик (2002), Даніель Голоколосов (2002), Ігор Гук (2002), Данило Шелест (2001)

Півзахисники: Владислав Велетень (2002), Дмитро Єфименко (2001), Микита Ісадченко (2002), Джозеф Окоро (2001), Євген Рязанцев (2002)

Нападник: Володимир Здирко (2002)

Динамо підписало нігерійця – агентом гравця є Селюк

Нові імена – це молоді виконавці, які захищатимуть кольори Динамо у чемпіонаті дублерів, однак завдяки заявці в основному складі вони матимуть шанс на виступи в українській Прем'єр-лізі.