Динамо дозаявило відразу 12 гравців на УПЛ 2019/20

Київський гранд значно розширив свою заявку на чемпіонат України.
Динамо додало до списку відразу 12 гравців, інформує офіційний сайт УПЛ.
Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві
Воротар: Олексій Слуцький (2002)
Захисники: Алан Ауссі (2001), Денис Кузик (2002), Даніель Голоколосов (2002), Ігор Гук (2002), Данило Шелест (2001)
Півзахисники: Владислав Велетень (2002), Дмитро Єфименко (2001), Микита Ісадченко (2002), Джозеф Окоро (2001), Євген Рязанцев (2002)
Нападник: Володимир Здирко (2002)
Динамо підписало нігерійця – агентом гравця є Селюк
Нові імена – це молоді виконавці, які захищатимуть кольори Динамо у чемпіонаті дублерів, однак завдяки заявці в основному складі вони матимуть шанс на виступи в українській Прем'єр-лізі.