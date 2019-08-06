toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо дозаявило відразу 12 гравців на УПЛ 2019/20

18:05 992 Читать на русском
Динамо дозаявило відразу 12 гравців на УПЛ 2019/20
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Київський гранд значно розширив свою заявку на чемпіонат України.

Динамо додало до списку відразу 12 гравців, інформує офіційний сайт УПЛ.

Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві

Воротар: Олексій Слуцький (2002)

Захисники: Алан Ауссі (2001), Денис Кузик (2002), Даніель Голоколосов (2002), Ігор Гук (2002), Данило Шелест (2001)

Півзахисники: Владислав Велетень (2002), Дмитро Єфименко (2001), Микита Ісадченко (2002), Джозеф Окоро (2001), Євген Рязанцев (2002)

Нападник: Володимир Здирко (2002)

Динамо підписало нігерійця – агентом гравця є Селюк

Нові імена – це молоді виконавці, які захищатимуть кольори Динамо у чемпіонаті дублерів, однак завдяки заявці в основному складі вони матимуть шанс на виступи в українській Прем'єр-лізі.

blog_ava
Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів
08:00
19715
Теги
Динамо Динамо УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
10
хв
Брюгге
21:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук