Динамо додало до заявки на єврокубки В'ячеслава Суркіса, Владислава Захарченка та Матвія Пономаренка.

Динамо внесло зміни до заявки на Лігу чемпіонів напередодні старту в другому кваліфікаційному раунді. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, до списку B київського клубу були додані троє молодих футболістів.

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У єврокубках зможуть зіграти воротар В’ячеслав Суркіс, захисник Владислав Захарченко та нападник Матвій Пономаренко. Усі троє раніше виступали за молодіжну команду Динамо, але тепер отримали шанс проявити себе на більш високому рівні.

Перший матч протистояння Хамрун – Динамо відбудеться 22 липня о 20:00 за київським часом на стадіоні Hibernians Ground у мальтійському місті Паола. Матч-відповідь пройде 29 липня в польському Любліні.

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