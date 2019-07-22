Динамо дозаявило Сідклея на сезон 2019/20 – Русин досі поза списком

Захисник київського Динамо Сідклей потрапив в заявку команди на сезон УПЛ 2019/20.

Більшість складу була заявлена ще 17 і 18 липня, а Сідклей з'явився в списку гравців Динамо на офіційному сайті УПЛ лише сьогодні, 22 липня.

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У списку гравців досі відсутній форвард Назарій Русин, майбутнє якого у команді "біло-синіх" залишається під питанням.

До слова, Сідклей не літав з командою на тренувальний збір до Австрії і міг повернутися в Бразилію, де інтерес до нього приписували Інтернасьйоналю та Греміо.

Вчора, 21 липня, 26-річний бразилець зіграв за Динамо у товариському матчі проти Оболоні-Бровар (1:1).

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