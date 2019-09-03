Динамо дозаявило Самбрано на сезон УПЛ

Захисник Динамо Карлос Самбрано дозаявлений на сезон УПЛ 2019/20.

Динамо внесло до заявки клубу на чемпіонат України 2019/20 перуанського захисника Карлоса Самбрано, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Раніше повідомлялося, що Самбарно зацікавив клуби з Франції, Португалії та Німеччини. Крім того, захисником цікавилися турецькі гранди – Фенербахче, Галатасарай і Бешикташ.

Нагадаємо, перуанець перейшов у Динамо в січні 2018 року вільним агентом після відходу з Рубіна, але не провів за київську команду жодного матчу. Сезон 2018/19 Самбрано провів в Базелі, зігравши лише 10 матчів через травми.

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