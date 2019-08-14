Динамо дозаявило Пантіча в УПЛ

Київське Динамо офіційно внесло Александара Пантіча в заявку на сезон УПЛ 2019/20.

Центральний захисник Александар Пантіч потрапив до заявки київського Динамо на наступний сезон УПЛ.

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Відзначимо, що весь склад був заявлений ще 17 і 18 липня, а Пантіч з'явився тільки 14 серпня.

Нагадаємо, серб приєднався до Динамо в сезоні 2016/2017, і провів в УПЛ 15 матчів. У минулому сезоні Пантіч перейшов в оренду в Кадіс, але не провів жодного матчу за іспанську команду.

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