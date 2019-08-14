toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Динамо дозаявило Пантіча в УПЛ

20:20 780 Читать на русском
Динамо дозаявило Пантіча в УПЛ
Александар Пантіч / фото: ФК Динамо Київ

Київське Динамо офіційно внесло Александара Пантіча в заявку на сезон УПЛ 2019/20.

Центральний захисник Александар Пантіч потрапив до заявки київського Динамо на наступний сезон УПЛ.

Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку

Відзначимо, що весь склад був заявлений ще 17 і 18 липня, а Пантіч з'явився тільки 14 серпня.

Нагадаємо, серб приєднався до Динамо в сезоні 2016/2017, і провів в УПЛ 15 матчів. У минулому сезоні Пантіч перейшов в оренду в Кадіс, але не провів жодного матчу за іспанську команду.

Хто стане новим тренером Динамо після того, як Хацкевича відправили у відставку – широкий список кандидатів

blog_ava
Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку
13:57
28580
Теги
Александар Пантіч Александар Пантіч Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
9
хв
Ліверпуль
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук