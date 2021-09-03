Динамо дозаявило на УПЛ несподіваного новачка
14:43 - Читать на русском
Динамо продовжило розширення складу перед закриттям трансферного вікна.
У заявці киян на офіційному сайті УПЛ з'явився 18-річний півзахисник Мехді Ель Хамішлі.
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Динамо жодних оголошень про трансфер наразі не робило. Марокканець заявлений за списком Б і, вочевидь, поки виступатиме за молодіжну команду.
Нагадаємо, раніше київський клуб підписав бразильця Вітінью, який отримав 22 номер.
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