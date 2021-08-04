Київський клуб розраховує на Артема Шулянського та Віктора Блізніченка, які, вочевидь, отримають шанс від Мірчі Луческу.

4 серпня у списку Динамо на сезон Прем'єр-ліги 2021/22 з'явилися два нові прізвища. 18-річний хавбек Віктор Блізніченко та 20-річний півзахисник Артем Шулянський заявлені за київську команду по списку "Б", інформує офіційний сайт УПЛ.

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Вочевидь, вони не підуть шляхом низки своїх колег із молодіжки Динамо, які на правах оренди вирушили в інші клуби (передусім – Чорноморець, який підписав більше десятка киян) та розпочнуть сезон саме в київській команді.

Нагадаємо, у минулому чемпіонаті Шулянський провів 10 матчів за Динамо U-21 (3 голи) але наприкінці 2020-го отримав травму хрестоподібної зв'язки і тільки нещодавно повернувся до повноцінних тренувань. Що стосується Віктора Блізніченка,то він награв 18 матчів (1 гол) за Динамо U-19 і 1 поєдинок – за U-21.

У поточному сезоні УПЛ Динамо провело один матч, обігравши Верес із рахунком 4:0.

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