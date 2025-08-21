Чотири молоді гравці Динамо зі списку B потрапили у заявку команди на матчі проти Маккабі в плей-офф кваліфікації ЛЄ.

Тарас Михавко з партнерами по команді / фото: ФК Динамо

В офіційну заявку "біло-синіх" потрапили одразу кілька молодих гравців, повідомляє Динамо Київ від Шуріка з посиланням на дані УЄФА.

"Нас чекають два дуже важкі матчі": Піхальонок вважає, що Динамо оговталося після ЛЧ та прагне забити Маккабі Тель-Авів

В першу чергу йдеться про центрбека Тараса Михавка, який є одним із лідерів оборони команди. Також кияни дозаявили нападника Матвія Пономаренка, захисника Владислава Захарченка та молодого воротаря – В'ячеслава Суркіса.

Нагадаємо, що перша гра між Динамо та Маккабі відбудеться вже сьогодні, 21 серпня. Матч-відповідь пройде 28 серпня.

