Динамо дозаявило чотирьох гравців перед грою з Маккабі – син Суркіса і лідер оборони у списку
Чотири молоді гравці Динамо зі списку B потрапили у заявку команди на матчі проти Маккабі в плей-офф кваліфікації ЛЄ.
В офіційну заявку "біло-синіх" потрапили одразу кілька молодих гравців, повідомляє Динамо Київ від Шуріка з посиланням на дані УЄФА.
"Нас чекають два дуже важкі матчі": Піхальонок вважає, що Динамо оговталося після ЛЧ та прагне забити Маккабі Тель-Авів
В першу чергу йдеться про центрбека Тараса Михавка, який є одним із лідерів оборони команди. Також кияни дозаявили нападника Матвія Пономаренка, захисника Владислава Захарченка та молодого воротаря – В'ячеслава Суркіса.
Нагадаємо, що перша гра між Динамо та Маккабі відбудеться вже сьогодні, 21 серпня. Матч-відповідь пройде 28 серпня.
Маккабі Тель-Авів – Динамо: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи