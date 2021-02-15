"Біло-сині" остаточно визначилися зі списком гравців, на яких робитимуть ставку у другому за силою євротурнірі.

Київське Динамо зробило кілька змін в заявці на матчі Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Зокрема, за списком B (гравці до 21 року) були додані Данило Скорко, Вікентій Волошин, Владислав Ванат і Кирило Попов. Замість цього зі списку зникли Клейтон (травмувався) і Георгій Цітаішвілі (пішов в оренду).

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Повністю заявка В виглядає наступним чином:

Голкіпери: Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Захисники: Данило Скорко, Денис Попов, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко

Півзахисники: Вікентій Волошин.

Нападники: Владислав Ванат, Кирило Попов.

Нагадаємо, вже у четвер, 18 лютого, Динамо стартує в 1/16 Ліги Європи домашнім матчем проти бельгійського Брюгге. Початок зустрічі о 19:55.

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