Сьогодні кияни додали атакувального півзахисника Самбу Діалло у заявку на УПЛ за списком Б.

Динамо надало оновлену інформацію щодо травм Попова і Супряги

Раніше з'явилась інформація, що сенегалець підписав 3-річний контракт з Динамо, хоча офіційного підтвердження від клубу не було. Кияни ще восени брали на перегляд талановитого хавбека, але тоді він не зміг переконати. Тепер Діалло повноцінно приєднався до Динамо і навіть став наймолодшим легіонером у складі киян (народився 5 січня 2003 року).

Додамо, що Діалло виховувався в академії Дакара, а також має досвід виступів за збірні Сенегалу U-17 та U-20. Основні позиції Самби – атакувальний півзахисник і вінгер.

Фенербахче – Динамо: Київ випробував новачка – Циганков і Ко повертаються, Лєднєв вибиває двері, Гармаш як протиотрута