Динамо дозаявило африканського новачка на УПЛ – він наймолодший серед всіх легіонерів
Динамо продовжує розширювати список гравців для виступів у внутрішньому чемпіонаті.
Сьогодні кияни додали атакувального півзахисника Самбу Діалло у заявку на УПЛ за списком Б.
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Раніше з'явилась інформація, що сенегалець підписав 3-річний контракт з Динамо, хоча офіційного підтвердження від клубу не було. Кияни ще восени брали на перегляд талановитого хавбека, але тоді він не зміг переконати. Тепер Діалло повноцінно приєднався до Динамо і навіть став наймолодшим легіонером у складі киян (народився 5 січня 2003 року).
Додамо, що Діалло виховувався в академії Дакара, а також має досвід виступів за збірні Сенегалу U-17 та U-20. Основні позиції Самби – атакувальний півзахисник і вінгер.
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