Стало відомо про зміни в офіційній заявці "біло-синіх" на сезон 2025/26.

Київське Динамо дозаявило ще 11 футболістів на поточну кампанію української Прем'єр-ліги. Гравці потрапили до складу команди за списком Б, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У нинішньому сезоні чемпіонату України тепер можуть зіграти захисники Альберт Штіхаренко, Микита Царичанський, Дмитро Соломченко, Матвій Сорочинський та Дмитро Панімаш. В півзахисті кияни дозаявили Данила Єрмака і Назара Гуріна. В нападі "біло-синім" можуть допомогти Ярослав Буравцов, Віталій Лобко, Данило Юрченко та Володимир Квіквінія.

Наразі Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи 9 очок після трьох турів. У своєму наступному матчі чемпіонату кияни зіграють проти Полісся. Матч відбудеться 31 серпня, початок зустрічі – о 15:30 за Києвом.

