Динамо доведеться заплатити 3 млн євро за форварда Партизана Гомеша

Стала відома сума одного з потенційних трансферів київського Динамо.

Нападник сербського Партизана і збірної Кабо-Верде Рікарду Гомеш, до якого проявляє інтерес Динамо, може обійтись київському клубу в 3 млн євро, повідомляє hotsport.rs.

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Окрім киян до послуг 26-річного форварда проявляють інтерес клуби з Туреччини та Китаю.

В поточному сезоні чемпіонату Сербії Гомеш провів 20 матчів, в яких відзначився 10-ма голами.

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