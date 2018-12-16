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Динамо доведеться заплатити 3 млн євро за форварда Партизана Гомеша

18:59 1377 Читать на русском
Динамо доведеться заплатити 3 млн євро за форварда Партизана Гомеша
Рікарду Гомеш / Фото ФК Партизан

Стала відома сума одного з потенційних трансферів київського Динамо.

Нападник сербського Партизана і збірної Кабо-Верде Рікарду Гомеш, до якого проявляє інтерес Динамо, може обійтись київському клубу в 3 млн євро, повідомляє hotsport.rs.

Динамо проявляє інтерес до трьох нападників з різних європейських чемпіонатів

Окрім киян до послуг 26-річного форварда проявляють інтерес клуби з Туреччини та Китаю.

В поточному сезоні чемпіонату Сербії Гомеш провів 20 матчів, в яких відзначився 10-ма голами.

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Трансфери Динамо Київ Рікарду Гомеш Рікарду Гомеш Динамо Динамо Партизан Партизан Трансфери
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