Динамо достроково поверне Русина з оренди

Нападник киян Назарій Русин може дострокового повернутись до своєї команди.

Форвард київського Динамо Назарій Русин, який першу половину сезону на правах оренди провів у луганській Зорі, після закінчення зимової відпустки достроково повернеться в розташування свого клубу, повідомляє Dynamo.kiev.ua. Рішення вже прийнято і 21-річний футболіст розпочне підготовку до другої частини сезону разом з "біло-синіми".

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Однак головний тренер Зорі Віктор Скрипник особисто зацікавлений у послугах Русина, тож керівництво луганської команди спробує переконати Динамо залишити Назарія у розташуванні команди до кінця сезону.

Нагадаємо, згідно річного орендного договору кияни мають право достроково повернути форварда після Нового року. Цілком можливо, що окрім успішної гри Русина за луганський клуб ще однією причиною раптового бажання повернути гравця є невизначеність з основним нападником команди Артемом Бєсєдіним – наразі його дискваліфіковано на 30 днів через провалений допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме. До слова, протягом найближчого місяця Бесєдіну заборонено навіть тренуватися з будь-якої командою.

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