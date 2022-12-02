Оренда Вітінью розрахована до літа 2023 року. Атлетіко Паранаенсе вже контактує з Динамо щодо майбутнього 23-річного бразильця. Клуб хотів би залишити вінгера, на якого претендують ще двоє представників Бразилії – Васко да Гама та Флуміненсе. Вони вже виходили на представників Вітінью щодо можливого переходу.

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Водночас саме Атлетіко Паранаенсе має перевагу в боротьбі за Вітінью, до якого є інтерес і в Європі – зокрема, від Севільї, Аякса та Бенфіки. Джерело вказує, що Динамо досі винне клубу 2 мільйони євро за трансфер гравця влітку 2021-го, тому бразильці розраховують на досягнення компромісу. Шанси, що Вітінью стане повноцінним гравцем Атлетіко Паранаенсе, є доволі високими, повідомляє Globo.

Нагадаємо, Вітінью приєднався до Динамо у серпні 2021 року за 6 мільйонів євро. Зіграв за команду Мірчі Луческу 13 матчів, забив 3 голи. Після початку повномасштабної війни в Україні повернувся в Атлетіко Паранаенсе на правах оренди (35 поєдинків, 2 голи, 1 асист) і став фіналістом Копа Лібертадорес.

До слова, контракт бразильця з Динамо рохрахований до 30 червня 2026 року.

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