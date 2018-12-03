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Динамо досі цікавиться вихованцем Реала Франом Солем, якого хотіло підписати влітку

17:41 1237 Читать на русском
Динамо досі цікавиться вихованцем Реала Франом Солем, якого хотіло підписати влітку
Фран Соль / Соцмережі

Київське Динамо досі знаходиться у пошуках нападника. "Біло-сині" повернулись до варіанту з Франом Солем.

Кияни досі зацікавленні у придбанні іспанського нападника Франа Соля, який виступає у чемпіонаті Нідерландів за Віллем ІІ, повідомляє грецьке видання Sportdog.gr.

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Окрім Динамо на форварда претендує Олімпіакос. Іспанський форвард є вихованцем Реала. Зараз разом з нападником Аякса Люком Де Йонгом, Соль лідирує у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Нідерландів, забивши 12 м'ячів.

Нагадаємо, Динамо влітку намагалось взяти у оренду 26-річного Франа Соля, проте тоді керівництво нідерландського клубу не розглядало такі варіанти.

Теги
Динамо Динамо Трансфери Віллем ІІ Віллем ІІ Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Фран Соль Фран Соль
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