Динамо досі цікавиться вихованцем Реала Франом Солем, якого хотіло підписати влітку

Київське Динамо досі знаходиться у пошуках нападника. "Біло-сині" повернулись до варіанту з Франом Солем.

Кияни досі зацікавленні у придбанні іспанського нападника Франа Соля, який виступає у чемпіонаті Нідерландів за Віллем ІІ, повідомляє грецьке видання Sportdog.gr.

Екс-динамівець Даніло Сілва покине Лос-Анджелес

Окрім Динамо на форварда претендує Олімпіакос. Іспанський форвард є вихованцем Реала. Зараз разом з нападником Аякса Люком Де Йонгом, Соль лідирує у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Нідерландів, забивши 12 м'ячів.

Нагадаємо, Динамо влітку намагалось взяти у оренду 26-річного Франа Соля, проте тоді керівництво нідерландського клубу не розглядало такі варіанти.