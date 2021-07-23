Футбол 24 стала відома оновлена пропозиція Динамо щодо контракту з Еріком Раміресом. "Біло-сині" пропонують нападнику бонуси за зіграні матчі та виграні трофеї.

Динамо зіштовхнулось з проблемою у переговорах з Раміресом, – ЗМІ

Латиноамериканець же, натомість, прагне мати більшу гарантовану зарплату, а тому сторони продовжують переговори. Раніше зазначалось, що нападник мав приєднатись до киян на останньому зборі.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ерік Рамірес провів 35 матчів, у яких відзначився 17-ма голами та 8-ма асистами. Окрім чемпіонату Словаччини, грав ще у Чехії та Венесуелі.

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