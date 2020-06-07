Динамо допомогло зібрати гроші на потреби онкохворих дітей

В рамках акції "Стань кумиром", яка була приурочена до Міжнародного дня захисту дітей, футболісти київського клубу допомогли зібрати кошти на лікування онкохворих пацієнтів.

Динамо долучилося до акції, виставивши на спеціальний аукціон фірмові м'ячі з автографами гравців команди. Також фанати мали можливість замовити спеціальне відеопривітання від Сергія Сидорчука, Георгія Бущана та Олександра Караваєва, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Саме м'ячі стали одними з найпопулярніших лотів на аукціоні. За три дні акції було зібрано 112 484 гривні. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, що перебувають на лікуванні від раку в національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит.

Також в акції взяли участь відомий тенісист Сергій Стаховський, олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Олена Підгрушна, а також низка інших спортсменів та зірок шоу-бізнесу.

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