Динамо домовилось з УПЛ щодо перенесення матчу 1-го туру чемпіонату, – джерело
12:41 - Читать на русском
Київське Динамо розпочне чемпіонат України пізніше за інші команди.
Динамо розпочне сезон 31-го липня матчем 2-го туру з Вересом, стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside.
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Зазначається, що кияни домовились із керівництвом Прем'єр-ліги щодо перенесення матчу 1-го туру чемпіонату. Нова дата поєдинку наразі невідома.
Додамо, що згідно з календарем Динамо мало розпочинати УПЛ матчем з Олімпіком, однак донеччан у першості може замінити Минай – про це повідомляють одразу кілька джерел.
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