Динамо розпочне сезон 31-го липня матчем 2-го туру з Вересом, стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Олімпік припинить існування, Минай повернеться в УПЛ – про це повідомляють одразу 2 джерела

Зазначається, що кияни домовились із керівництвом Прем'єр-ліги щодо перенесення матчу 1-го туру чемпіонату. Нова дата поєдинку наразі невідома.

Додамо, що згідно з календарем Динамо мало розпочинати УПЛ матчем з Олімпіком, однак донеччан у першості може замінити Минай – про це повідомляють одразу кілька джерел.

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