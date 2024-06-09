Динамо домовилось про перехід захисника збірної Колумбії – джерело озвучило дату медогляду
"Біло-сині" вже до кінця місяця оформлять трансфер довгоочікуваного легіонера.
Колумбійський захисник Браян Себальйос за крок від переходу в Динамо, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, кияни досягли домовленості щодо трансферу 23-річного гравця не лише з Форталезою, якій належить оборонець, але й з самим футболістом – раніше він мав сумніви через питання безпеки.
Зазначається, що Браян 21 червня пройде у Києві медичний огляд, після чого і буде підписаний контракт.
Нагадаємо, угода Себальйоса з бразильцями чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 850 тисяч євро.
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