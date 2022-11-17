"Сьогодні домінували, я вважаю. Скажу чесно, що Інгулець дуже добре грає. Подобається, що вони не б’ють м'яч вперед, мають якісь комбінації, дуже активний центр. Загалом, гра по рахунку.

Кулач обіцяє вирішити головну проблему Динамо – форвард зіграв вперше з минулого року

Сьогодні не було слизько. Тут завжди був ідеальний газон, навіть коли падає сніг. Ми коли грали в Юнацькій лізі УЄФА з Баварією, то цілий другий тайм падав сніг, і поле було бездоганне.

Я багато вибігав за штрафний майданчик, було що фінтом прибирав. Це не для того зігрітися. Так довелося зіграти, тому що все було перекрито. Трішки креативу підкинув.

Зранку над Києвом знову летіли ракети. Але в команді не було розмов, що, можливо, матчу не буде або перенесуть. Якось про це не думали. Налаштовувалися на гру, а там як буде", – цитує Нещерета Динамоманія.

Нагадаємо, після перемоги над Інгульцем Динамо набрало 23 очки і перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Стільки ж балів у Зорі та Олександрії, однак у команди Юрія Гури є гра у запасі.

Динамо у непростому матчі перемогло Інгулець – дубль Циганкова наблизив киян до Шахтаря на відстань чотирьох очок