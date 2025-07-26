УПЛ розпочнеться 1 серпня. Динамо у першому турі чемпіонату України зіграє проти Вереса. Олександр Шовковський перед стартом турніру вирішив доукомплектувати свою команду.

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Як повідомляє прес-служба УПЛ, до заявки Динамо були додані воротар Дмитро Пожар, захисники Назар Іваськів та Данило Огородник, півзахисники Мар'ян Лесковець, Арсеній Федоренко, Мирослав Романюк

та нападники Всеволод Чалий та Максим Гродзинський.

Варто зауважити, що всі вісім гравців перебували у системі Динамо та виступали за молодіжну або резервну команди.

Зустріч Вереса та Динамо запланована на суботу, 2 серпня. Початок матчу о 15:30 за київським часом.

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