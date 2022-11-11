Інгулець – Динамо: коли і де зіграють матч УПЛ / Динамо Київ

Гру, яка мала відбутися ще влітку, але була перенесена через участь Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів, проведуть 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 13:00, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Місце проведення матчу на сайті Прем'єр-ліги не вказано. Dynamo.kiev.ua стверджує, що поєдинок прийме київський НТК імені Баннікова. Перед цим Динамо зіграє домашній матч 12-го туру проти Колоса. Цей матч відбудеться 13 листопада о 15:00.

Нагадаємо, у 10-ти поєдинках УПЛ команда Луческу набрала 19 очок і посідає 5 місце. СК Дніпро-1 зіграв на матч більше і має 31 бал. У Шахтаря 26 пунктів в 10-ти поєдинках. Інгулець іде передостаннім – 10 матчів, 7 очок. Саме ця команда є єдиною в УПЛ, яка не програла СК Дніпро-1.

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