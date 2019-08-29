Динамо дізналось потенційних суперників у Юнацькій лізі УЄФА

За підсумками вчорашніх матчів раунду плей-офф Ліги чемпіонів стали відомі всі учасники Юнацької ліги УЄФА 2019/20.
Визначився повний перелік потенційних суперників Динамо в Юнацькій лізі УЄФА по "Шляху чемпіонів".
Перші поєдинки цієї стадії відбудуться 2 жовтня, а матчі-відповіді за три тижні – 23-го числа.
Нагадаємо, що жеребкування "Шляху чемпіонів" відбудеться 3 вересня.
Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2019/20
Список потенційних суперників киян:
Сарагоса (Іспанія)
Дербі Каунті (Англія)
Ренн (Франція)
Порту (Португалія)
Янг Бойз (Швейцарія)
ПАОК (Греція)
Мідтьюлланд (Данія)
Маккабі Петах-Тіква (Ізраїль)
АПОЕЛ Нікосія (Кіпр)
Віторул (Румунія)
Корона (Польща)
Ельфсборг (Швеція)
Габала (Азербайджан)
Лудогорець (Болгарія)
Бродарац (Сербія)
Рейнджерс (Шотландія)
Мінськ (Білорусь)
Астана (Казахстан)
Согндал (Норвегія)
Домжале (Словенія)
Слован Братислава (Словаччина)
Шериф (Молдова)
Шкендія (Албанія)
Акранес (Ісландія)
МТК (Угорщина)
Шкендія (Пн. Македонія)
Хонка (Фінляндія)
Богеміанс (Ірландія)
Зрінські (Боснія-Герцеговина)
Лієпая (Латвія)
Левадія (Естонія)
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