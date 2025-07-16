За підсумками матчів-відповідей 1-го кваліфайраунду ЛЧ сформувалися пари команд, які можуть стати опонентами киян у 3-му турі.

Мальтійський Хамрун Спартанс після поразки у першому поєдинку від литовського Жальгіріса (0:2) зумів оформити камбек у матчі-відповіді (2:0) і в серії пенальті перестріляв балтійців, вийшовши у другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Там його суперником стане київське Динамо.

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У разі якщо "біло-сині" пройдуть мальтійців, команду Олександра Шовковського у 3-му турі можуть чекати дуже міцні суперники. Серед іменитих опонентів данський Копенгаген, угорський Ференцварош, який свого часу тренував Сергій Ребров, братиславський Слован, за який нині виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, чи Карабах з Олексієм Кащуком у складі.

Потенційні суперники Динамо у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ (переможці пар):

Копенгаген (Даня) – Дріта (Косово)

Црвена Звезда (Сербія) – Лінкольн (Гібралтар)

Ференцварош (Угорщина) – Ноа (Вірменія)

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Пафос (Кіпр)

Слован Братислава (Словаччина) – Зріньскі (Боснія і Герцеговина)

Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ірландія)

Нагадаємо, перший поєдинок проти Хамрун Спартанс Динамо проведе на виїзді – 22 липня о 19:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 29 липня в польському Любліні. Початок зустрічі о 21:00.

До слова, команда Олександра Шовковського є єдиним представником України у Лізі чемпіонів в сезоні 2025/26. Шахтар представляє Україну в Лізі Європи, а Олександрія та Полісся гратимуть у Лізі конференцій.

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