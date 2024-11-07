Вчора Динамо перемогло словенський Марібор (3:1) та вийшло до третього раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА.

Марібор U-19 – Динамо U-19 – 1:3 – відео голів та огляд матчу Юнацької ліги УЄФА

Суперником киян на наступній стадії стане представник Косово – 2 Корріку, який здолав у попередньому раунді UC Дублін (2:1 удома та 3:1 у гостях).

Додамо, що перший поєдинок відбудеться 27 листопада, який буде умовно домашнім для Динамо. Матч-відповідь запланований на 11 грудня на полі суперника. Переможець пари виходить у повноцінний плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

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