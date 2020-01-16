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Динамо дізналось ім'я першого суперника на другому тренувальному зборі

13:27 922 Читать на русском
Динамо дізналось ім'я першого суперника на другому тренувальному зборі
Гравці Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Норвезький Стрьомсгодсет стане одним із суперників київського Динамо на другому тренувальному зборі в Туреччині.

Стрьомсгодсет анонсував спаринг з київським Динамо у своєму твіттері.

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Повідомляється, що Стрьомсгодсет відправиться на збір до Туреччини 28 січня. У норвезької команди заплановані контрольні поєдинки, серед яких і зустріч з Динамо. Дата матчу поки залишається невідомою.

Нагадаємо, перший міжсезонний збір Динамо в Туреччині триватиме до 28 січня. Відразу після спарингу з Кайратом Динамо повернеться до Києва, і гравці отримають кілька днів відпочинку. А з 2 лютого візьме старт другої навчально-тренувальний збір "біло-синіх", який також пройде в Туреччині і триватиме до 16 лютого включно.

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Теги
Динамо Динамо Товариські матчі Зимові збори Стрьомсгодсет Стрьомсгодсет Товариські матчі
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