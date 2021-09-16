"Динамо діє саме так, як грали донеччани в свої кращі часи. Кияни потужно атакують через фланги, насичує чужу штрафну і постійно доставляє туди м'яч. Всього цього немає у команди Де Дзербі. Вона багато комбінує, але у вирішальній фазі не вказує тієї гостроти, яка відрізняє нинішню гру киян. Динамо Луческу виглядає просто чудово.

Динамо організувало сімейну акцію перед матчем з Олександрією

Чи стане для Олександрії плюсом матч Динамо проти Бенфіки у Лізі чемпіонів? Хотілося б. Не виключаю, що тренер Динамо піде на певну ротацію, і це гіпотетично може виявитися нам на руку. У випадку з "гірниками" все вийшло саме так. Згадайте, гра Шахтаря з Олександрією відбулася між двома його матчами проти бельгійського Генка.

Як би там не було, з понеділка готуємося до Києва. До аналізу ігор за участю суперника підходимо вибірково. Уважно вивчимо зустрічі з Металістом1925, з Бенфікою, а ось розгром Колоса, думаю, багато інформації не дасть", – розповів Гура у інтерв'ю Футбольному клубу.

Зазначимо, що Олександрія зустрінеться з Динамо 18 вересня, початок зустрічі о 19:30. Кияни очолюють турнірну таблицю УПЛ з 19 очками, тоді як олександрійці посідають третю сходинку в чемпіонаті з 14 пунктами.

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