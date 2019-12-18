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Динамо делегувало 6-х гравців у символічну збірну групи в Лізі Європи, – Whoscored

09:05 1769 Читать на русском
Динамо делегувало 6-х гравців у символічну збірну групи в Лізі Європи, – Whoscored
Циганков – у команді групи B Ліги Європи

Статистичний портал WhoScored назвав найкращих гравців групи B у Лізі Європи 2019/20. Одразу шестеро футболістів представляють Динамо.

У символічну збірну групи B Ліги Європи 2019/20 за версією WhoScored увійшли 6 гравців київського Динамо. Це трійка захисників – Артем Шабанов, Денис Попов та Віталій Миколенко. Також в команді є троє півзахисників киян – Беньямін Вербіч, Віктор Циганков та Віталій Буяльський.

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Саме останній може похизуватися найвищим балом серед усіх гравців, що увійшли до складу символічної збірної, – 7.6. Окрім динамівців, до списку найкращих футболістів групи B потрапили по двоє виконавців Копенгагена та Лугано, а один гравець представляє Мальме.

Нагадаємо, Динамо провалило груповий турнір Ліги Європи, посівши лише 3 місце в групі з Мальме, Копенгагеном та Лугано. Підопічні Олексія Михайличенка завершили виступи у єврокубках.

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