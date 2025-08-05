Динамо вирішило не знижувати свій відсоток від перепродажу Іллі Забарного.

Telegram-канал Динамо Київ Inside повідомив, що столична команда дала відповідь керівництву "вишень", яке сподівалось на компроміс щодо майбутнього переходу Іллі Забарного в ПСЖ.

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"Динамо відхилило кінцеву пропозицію Борнмута про зниження частки від перепродажу Забарного. Шлях до ПСЖ відкрито", – написали в соцмережі.

Нагадаємо, що останньою перешкодою для трансферу Іллі Забарного до табору переможців ЛЧ було бажання Борнмута досягти консенсусу з Динамо, яке має отримати 20% від суми компенсації за перехід 22-річного українця.

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