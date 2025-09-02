Центрбек тернопільської Ниви Василь Буртник отримав запрошення на перегляд у київському Динамо, повідомляє Sport.ua.

23-річний оборонець може приєднатися до "біло-синіх" під час паузи на матчі збірних, коли клуб активно шукає заміну через травму Дениса Попова, який пропустив поєдинок 4-го туру УПЛ проти Полісся (4:1).

Влітку Буртник перейшов до Ниви з Ревери 1908, яка відмовилася брати участь у Другій лізі України 2025/26. За новий клуб він уже встиг зіграти чотири матчі, провівши у кожному по 90 хвилин. Поки що захисник не відзначився результативними діями, але отримав дві жовті картки.

