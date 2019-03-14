Динамо – Челсі: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Динамо Київ приймає Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Челсі на "Футбол 24", стартував о 19:55 за київським часом. У першій грі кияни зазнали розгромної поразки 0:3, тому змушені забивати мінімум тричі та не пропускати жодного, аби пройти хоча б в овертайм. По суті, команда Хацкевича має створити диво, адже лондонці ніколи у своїй єврокубковій історії не вилітали після домашньої перемоги 3:0.

Динамо – Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук (к) – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Гармаш

Запасні: Бущан, Шабанов, Смирний, Алібеков, Че Че, Андрієвський, Буено

Челсі: Кепа – Дзаппакоста, Крістенсен, Рюдігер, Алонсо – Канте, Ковачіч, Лофтус-Чік – Хадсон-Одой, Жиру, Вілліан (к)

Запасні: Кабальєро, Аспілікуета, Давід Луїс, Жоржінью, Барклі, Азар, Педро

How Chelsea line up in this one. Sarri wants a win tonight, not just on aggregate. Loftus-Cheek first start since his injury. Good to see. #CFC #DYNCHE pic.twitter.com/RVp8JFdcUm — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 14 березня 2019 р.

Динамо – Челсі: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Динамо – Челсі: анонс і прогноз на матч-відповідь 1/8 Ліги Європи