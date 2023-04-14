Георгій Бущан і Микола Шапаренко близькі до повернення після важких травм, через які не виходили на поле ще з минулого року.

"Я не можу і не хочу продовжувати працювати": Луческу розкритикував лідера Динамо та анонсував розмову зі Суркісом

Кіпер Динамо вже кілька тижнів працює у тренажерці і сказав наступне журналісту ПРОФУТБОЛ Digital Володимиру Звєрову: "Напишіть, що я повертаюся до загальної групи". Шапаренко також повинен повернутися наступного тижня, але поки займатиметься індивідуально. Вочевидь, хавбек зможе грати дещо пізніше, ніж Бущан.

Наступний матч Динамо проведе 22 квітня – Класичне проти Шахтаря. Зараз кияни посідають лише четверту сходинку і відстають від принципового суперника на 9 очок, хоча зіграли на один матч більше.

Динамо вперше в історії втратило очки з Рухом у матчі УПЛ – феєрія українського Гріліша, 3 поспіль гол Ваната