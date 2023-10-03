"На повернення травмованого Шапаренка в Динамо очікують після міжнародної паузи", – зазначив Вацко у програмі Вацко On Air.

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Нагадаємо, що Микола травмував сухожилля двоголового м'яза стегна у вересні в розташуванні збірної України. До слова, хавбек у травні цього року відновився від розриву хрестоподібної зв'язки колінного суглоба, через яку пропустив близько 8 місяців.

У поточному сезоні Шапаренко зіграв у 7 матчах за Динамо у всіх змаганнях, записавши до свого активу гол та результативну передачу.

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