Пафос та Маккабі Тель-Авів провели перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (1:1). Рахунок та огляд поєдинку – на "Футбол 24".

Саме протистояння Пафоса та Маккабі Тель-Авів визначить майбутнього суперника Динамо – або в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, або ж у Лізі Європи, якщо кияни вилетять від Хамрун Спартанс.

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Перший тайм не приніс особливих емоцій – команди діяли обережно, без справжньої загрози біля воріт. Єдиною згадкою можна вважати відразу три жовті картки для гравців Маккабі Тель-Авів. Ізраїльтяни також мали хороший шанс відзначитись, проте воротар суперника врятував команду блискучим сейвом. У підсумку – суха нічия після першої половини зустрічі.

Другий тайм також проходив у стриманому темпі, але на 81-й хвилині Бассуаміна з Пафоса додав цікавості цьому поєдинку! Форвард опинився на добивання та ефектно пробив у падінні через себе – 1:0!

До другого тайму український арбітр Микола Балакін компенсував аж 10 хвилин, і на останніх секундах ізраїльтяни зрівняли рахунок! Фінальний свисток зафіксував нічию. Таким чином доля протистояння залишається відкритою, як і ім’я майбутнього суперника Динамо.

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