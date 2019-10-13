Динамо – Чайка: пряма відеотрансляція товариського поєдинку

Динамо – Чайка: стартові та склади та пряма трансляція товариського поєдинку

Київське Динамо зустрічається у спарингу з друголіговою Чайкою. Стартові склади та посилання на пряму трансляцію матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч Динамо – Чайка розпочнеться о 15:00 за київським часом. Пряма відеотрансляція доступна у цій новині на "Футбол 24".

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Склад Динамо: Бущан, Піваріч, Кадірі, Сирота, Сідклей, Шепелєв, Андрієвський, Де Пена, Янаков, Бєсєдін, Фран Соль

Запасні: Маханьков, Романчук, Мащенко, Хондак, Сухоручко

Склад Чайки на перший тайм: Шкарбан, Пономаренко, Гравець на перегляді, Лещенко, Софіханов, Коваленко, Турчанов, Бартошука, Дарда, Тименко, Сухенко

Склад Чайки на другий тайм: Гравець на перегляді, Лещенко, Гравець на перегляді, Музиченко, Мілютін, Коваленко, Єфремов, Трущенко, Шевчук, Головатенко, Гравець на перегляді