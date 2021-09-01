Нападник Динамо Владислав Супряга був за крок до переїзду у Серію А.

Спеція узгодила підписання форварда Динамо Владислава Супряги, але не встигла вчасно подати відповідні документи до закриття трансферного вікна, запізнившись на 15 хвилин, повідомляє Calciomercato.

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Попри фіаско з переїздом в Італію (раніше на українця також претендували Дженоа та Сампдорія), київський клуб і агенти гравця все ще сподіваються прилаштувати нападника у чемпіонати, де вікно залишається відкритим.

Нагадаємо, Спеція влітку вже підписала одного українця. Віктор Коваленко перейшов у клуб на правах оренди з Аталанти.

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