Динамо було великим клубом, Лобановський лишив би з цього складу 2 гравців, – Маркевич

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич оцінив рівень гри київського Динамо.

"Я вболівальник Динамо з 1957 року. Два роки тому я сказав, що це не команда, мене обізвали усіма словами, якими тільки можливо. Минуло два роки і все стало ще гірше. Чому?

"Навіщо Шевченку зараз йти в Мілан, це посередня команда", – Маркевич про можливість Шеви очолити "россонері"

По-перше, не розумію, хто набирає гравців. Зліва є Вербіч, Сідклей, Родрігес, Де Пена. Чотири гравці на одну позицію. Хто комплектує команду? Немає жодного нападника, на жаль. Родрігес – не центральний форвард. Невже цього не видно? Навіщо людину мучити? Можливо, він і хороший гравець. Але я не знаю, як це називається, коли в Динамо переходить гравець з Люксембургу. Люксембург – провідна футбольна держава?

Динамо – великий клуб. Вірніше, був великим. Зараз його перетворили у навіть не знаю що. Справа тут не в тренерах, повірте. Зараз у складі Динамо немає гравців навіть приблизно рівня киян. Ось у чому вся проблема. Якби Валерій Лобановський став і подивився на це все, можливо, залишив би від сили 2 гравців з цього складу. Решта б у нього навіть м'ячі не подавали за воротами", – поділився Маркевич в ефірі радіопрограми Мова футболу.

"Сиджу на балконі, дзвонить англійський номер – "Шева?!": прес-аташе Шевченка – про закулісся збірної і перехід у Мілан