Мануель Пабло, який віддав Депортіво 18 років кар'єри і став чемпіоном Іспанії, а зараз тренує команду U-19, поділився очікуваннями від протистояння з Динамо в Юнацькій лізі УЄФА

Галісійці виступають у Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА, а раніше стали найсильнішою юнацькою командою Іспанії. Депортіво в попередніх раундах пройшов Погонь і Маккабі Хайфа. Динамо ж у груповому турнірі посіло друге місце – підопічні Ігоря Костюка випередили Барселону і Баварію, але поступилися першим місцем Бенфіці.

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"Ми мало знаємо про Динамо, але я впевнений, що всі команди – дуже сильні. Вони були у групі Барселони і лідирували до останнього туру. Це дуже сильний суперник, але подивимося, як вони виглядатимуть у лютому. Можливо, інші команди є іменитішими, але і українці виявилися сильними.



Депортіво повинен скористатися тим, що зіграє вдома. Очікуємо чудової атмосфери, як і в двох попередніх раундах, і сподіваємося, що зможемо вийти до наступного етапу", – цитує Мануеля Пабло Dxt campeon.

Стиковий матч Юнацької ліги УЄФА Депортіво U-19 – Динамо U-19 відбудеться 8 або 9 лютого в Іспанії. Переможець вийде в 1/8 фіналу.

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