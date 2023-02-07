Директор румунської Універсітаті Павел Бадя розповів, як кияни полювали на боснійця Ельвіра Кольїча.

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"Два роки тому Кольїч був близьким до екстраординарного трансферу. У нас була пропозиція на 10 мільйонів євро. Втім, він отримав травму за 24 години до оформлення трансферу. У нас були дуже позитивні попередні переговори з київським Динамо", – бідкався Бадя у коментарі Fanatik.ro.

Нагадаємо, Кольїч дуже потужно розпочав сезон 2020/21 – 6 голів у 5 турах румунської першості. Втім, боснієць зазнав важкої травми і не може повернутись на колишній рівень. Зараз йому 27, і він досі виступає за Універсітатю.

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