Динамо було готове віддати 10 мільйонів євро за форварда – важка травма все зірвала
Динамо могло витратити великі гроші на форварда, який дуже швидко зламався.
Директор румунської Універсітаті Павел Бадя розповів, як кияни полювали на боснійця Ельвіра Кольїча.
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"Два роки тому Кольїч був близьким до екстраординарного трансферу. У нас була пропозиція на 10 мільйонів євро. Втім, він отримав травму за 24 години до оформлення трансферу. У нас були дуже позитивні попередні переговори з київським Динамо", – бідкався Бадя у коментарі Fanatik.ro.
Нагадаємо, Кольїч дуже потужно розпочав сезон 2020/21 – 6 голів у 5 турах румунської першості. Втім, боснієць зазнав важкої травми і не може повернутись на колишній рівень. Зараз йому 27, і він досі виступає за Універсітатю.
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