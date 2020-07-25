"Динамо буде краще без Суркісів, ніж з ними": фанати киян підуть в опозицію до керівництва клубу через Луческу

"Суркіс не дуже розуміє, в чому проблема. Він взагалі не розуміє, чому люди незадоволені. Він готовий проковтнути все, що Мірча Луческу говорив до цього. Схоже, що він не розглядав інших кандидатур.

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Виглядає, що Ігор Михайлович вважає клуб своєю іграшкою. Вважає, що може грати з нею, як захоче, а всі люди, що ходять на стадіон, просто спостерігачі. Прикро, що так, але, схоже, саме це він мав на увазі.

Ми не залишимо це просто так. Вчора дзвонили люди з усієї України і не тільки України. Кажуть, що у них всередині все обірвалося, вони не знають, як далі вболівати за цей клуб при такому головному тренері. Потрібно розуміти, що проблема не в тренері, а в людях, які його призначили.

Думаю, акції будуть спрямовані саме на те, що Динамо буде краще без Суркісів, ніж з ними. Дуже багато людей не хочуть підтримувати клуб на чолі з Луческу. У нас шок. Ми до кінця вірили, що це якийсь тролінг, жарт, невдалий пранк", – цитує Декстера на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook спільнота Druzi Dynamo.

Нагадаємо, новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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