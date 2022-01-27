Динамо та Буде-Глімт зустрілися у фінальному спарингу киян на іспанських зборах. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Динамо виграло всі 3 матчі у 2022-му, причому пропустило лише 1 гол, а забило – 11. А ось для Буде-Глімт, що двічі поспіль став чемпіоном Норвегії, це була перша контрольна гра у новому році. Команда, яка не програла жодного разу на груповому етапі поточного сезону Ліги конференції з Ромою, Зорею і ЦСКА, поєдинком проти киян тільки починала підготовку до плей-офф єврокубка проти шотландського Селтіка.

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Динамо активніше розпочало поєдинок, і після кількох невдалих спроб кияни все ж відкрили рахунок. Після подачі з кутового Вітінью перевів м'яч у ворота. Ще до свистка на перерву гравці Буде-Глімта зрівняли рахунок, норвежцям також допоміг кутовий.

Другий тайм не виділявся великою кількістю небезпечних моментів. Найяскравішим епізодом стало зіткнення воротаря "біло-синіх" Руслана Нещерета з суперником, після чого українець не зміг продовжити гру. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

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