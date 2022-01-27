Динамо виграло всі 3 матчі у 2022 році, пропустивши лише раз, а забивши 11. Для Буде-Глімт, який двічі поспіль став чемпіоном Норвегії, це перша контрольна гра після тривалої перерви. Команда, яка не програла жодного разу в групі Ліги конференції з Ромою, Зорею і ЦСКА, готується до плей-офф єврокубкового турніру проти Селтіка. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Буде-Глімт на "Футбол 24" у цій новині, стартує о 12:00.

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Тільки захисники Сирота і Вівчаренко знову виходять у стартовому складі команди Луческу після матчу з Мурсією (3:1). Для останнього це вже третій поспіль спаринг в основі. Заміна Миколенку на лівому фланзі оборони вимальовується все чіткіше? Загалом нинішній стартовий склад близький до оптимального. Хіба що 19-річний центрбек Боль тут авансом. Не зовсім визначеними залишаються і позиції лівого вінгера та нападника, які нині закриватимуть Вербіч та Вітінью.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Боль, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вітінью – Вербіч