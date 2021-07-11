"Безумовно, участь в чемпіонаті Європи такої великої групи гравців створить складнощі для Динамо під час підготовки до нового сезону і, не виключено, на його стартовому етапі. Але я все ж розраховую на досвід Мірчі Луческу і його помічників, які зроблять все, щоб не дозволити команді потрапити у функціональну яму. Басейн, спеціальні процедури, пробіжки, фартлек – впевнений, план по роботі з гравцями, які приєднаються до основної групи на другому зборі, вже складено.

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На цьому етапі все повинно бути без помилок, адже ще до кінця липня відновляться офіційні матчі, а потім не за горами – Ліга чемпіонів. Не випадково хлопців попросили вийти з відпустки на кілька днів раніше. У минулому сезоні Динамо виступило прекрасно, але захистити здобутий результат буде дуже складно", – резюмував Буряк в коментарі Футбольному клубу.

Нагадаємо, офіційний сезон Динамо повинен був розпочатися 24 липня матчем за Суперкубок, однак зустріч з Шахтарем перенесли на 22 вересня.

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