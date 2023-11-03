"Шахтар був вкрай мотивованим на цю гру. Хлопці з Динамо теж показали гідний рівень, добре боролися, і я сподіваюся, що гра вболівальникам сподобалася.

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У першому таймі у киян були моменти, але потім вони втомилися, тому що ми більше володіли м'ячем і намагалися гнути свою лінію. Думаю, що у суперника на другий тайм не вистачило сил.

Протистояння залишилося таким самим, як і в минулі роки. Хтось вище в таблиці, хтось нижче. Це – життя, не можна весь час залишатися на топ-рівні. Кажуть, що у Динамо криза, але все одно хлопці показали гідний рівень. Думаю, що і вони, і ми будемо боротися за чемпіонство до останнього", – сказав Конопля у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, після поразки Динамо від Шахтаря (0:1) Луческу подав у відставку і оголосив про завершення тренерської кар'єри.

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