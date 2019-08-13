Динамо – Брюгге: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо приймає Брюгге в Києві у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ 2019/20. Склади та онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Брюгге на "Футбол 24", стартує о 20:30 за київським часом. У першій зустрічі в Бельгії господарі перемогли 1:0, відтак киянам потрібно забивати 2 голи і не пропустити жодного, аби пройти у плей-офф кваліфікації ЛЧ 2019/20. Подібне ставалось з українським клубом у 50% випадків до того. У першій грі кияни з завданням забити виїзний гол не впоралися – єдиний їхній удар у площину воріт за весь поєдинок в активі Бєсєдіна.

Динамо – Брюгге: анонс і прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

Тим часом на вихідних Брюгге здобув 4-у поспіль перемогу в офіційних матчах старту сезону – за цей час підопічні Клемана дозволили суперникам забити лише 1 м'яч (різниця 12:1). Водночас Динамо вдруге за тиждень поступилось. Команда Хацкевича програла в рідних стінах головному конкурентові в боротьбі за чемпіонство УПЛ – Шахтар виявився сильнішим 2:1 і пішов у 3-очковий відрив.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів – дивитись відео

Тренери обох команд зробили низку змін порівняно з першою грою в Бельгії. Олександр Хацкевич серйозно перекроїв центр поля, випустивши Андрієвського і Шепелєва замість Гармаша і Сидорчука. Також у старті виходять Циганков і Жерсон, які цього сезону грали з перших хвилин лише в УПЛ проти Шахтаря. Відтак Караваєв і Бєсєдін сідають на лавку. Філіп Клеман випускає Мехеле в центр захисту замість Мітровіча, який ледь не привіз гол на останніх хвилинах у Брюгге.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Шепелєв, Андрієвський – Циганков (к), Жерсон, Вербіч

Запасні: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Караваєв, де Пена, Соль, Бєсєдін

Брюгге: Міньйоле – Мата, Мехеле, Делі, Соболь – Вормер (к), Ванакен, Рітс – Бонавентуре, Окереке, Тау

Запасні: Хорват, Д'ятта, Мітровіч, Схрейверс, Влітінк, Коолс, Опенда

Динамо – Брюгге: стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів