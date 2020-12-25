Динамо-Брест зворушливо попрощалося з Мілевським – білоруський гранд обіграв стиль ветерана
Брестське Динамо відреагувало на підписання нападником Артемом Мілевським контракту із закарпатським Минаєм.
Остаточний відхід ветерана підтвердив офіційний сайт клубу.
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"Колектив футбольного клубу Динамо-Брест вдячний Артему за професіоналізм і самовіддачу на футбольному полі і бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Spasibo, master!", – йдеться у заяві білоруського гранда.
Такич чином прес-служба "біло-синіх" обіграла впізнаваний почерк Мілевського в соцмережах, де форвард публікує дописи транслітом. Артем Мілевський перебрався до Бреста в січні 2019-го та встиг завоювати з Динамо 5 трофеїв – чемпіонський титул, Кубок Білоруси та 3 Суперкубка країни.
"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко