Остаточний відхід ветерана підтвердив офіційний сайт клубу.

Капітан Миная Нурієв оцінив трансфер Мілевського

"Колектив футбольного клубу Динамо-Брест вдячний Артему за професіоналізм і самовіддачу на футбольному полі і бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Spasibo, master!", – йдеться у заяві білоруського гранда.

Такич чином прес-служба "біло-синіх" обіграла впізнаваний почерк Мілевського в соцмережах, де форвард публікує дописи транслітом. Артем Мілевський перебрався до Бреста в січні 2019-го та встиг завоювати з Динамо 5 трофеїв – чемпіонський титул, Кубок Білоруси та 3 Суперкубка країни.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко