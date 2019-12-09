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Динамо Брест залишилось без наставника – в клуб сватають Хацкевича та Калітвінцева

13:23 1041 Читать на русском
Динамо Брест залишилось без наставника – в клуб сватають Хацкевича та Калітвінцева
Марцел Лічка / фото: ФК Динамо Брест

Брестське Динамо вирішило не продовжувати контракт з чеським фахівцем Марцелем Лічкою, з яким перервало гегемонію БАТЕ в чемпіонаті Білорусі.

"Клуб дякує Марцелу за виконану роботу і яскравий "золотий" рік. Спасибі за все, Марцеле! Удачі в підкоренні нових вершин", – йдеться в заяві на офіційному сайті Динамо Брест.

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Додамо, що команду, в якій виступають Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко пов'язують з інтересом до екс-тренера Динамо Олександра Хацкевича та колишнього виконувача обов'язків наставника збірної України Юрія Калітвінцева.

Нагадаємо, Динамо Брест перемогло в чемпіонаті Білорусі, перервавши гегемонію БАТЕ, який до цього 13 разів поспіль ставав чемпіоном Білорусі.

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Світ Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Юрій Калітвінцев Юрій Калітвінцев Динамо Брест Динамо Брест
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