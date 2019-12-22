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Динамо Брест відповіло на чутки про можливу зміну власника клубу

21:42 295 Читать на русском
Динамо Брест відповіло на чутки про можливу зміну власника клубу
Динамо Брест відповіло на чутки / фото з відкритих джерел

Представник прес-служби чемпіона Білорусі прокоментував інформацію про потенційну зміну власника клубу.

"Інформація про те, що Зайцев залишає Динамо Брест не відповідає дійсності і є провокацією", – цитує представника клубу by.tribuna.com.

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Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що власник Динамо Брест Олександр Зайцев планує продати клуб і зайнятися розвитком брестського Руха. Новину з прямою мовою бізнесмена згодом було видалено з сайту media-polesye.by, який був першоджерелом цієї інформації.

Зазначимо, що Зайцев став офіційним власником Динамо Брест у 2018 році. У 2019-му клуб став чемпіоном Білорусі, перервавши 13-річну серію БАТЕ.

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Світ Білорусь Динамо Брест Динамо Брест
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