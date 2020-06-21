Динамо Брест отримало ліцензію УЄФА – клуб Мілевського та Ко ледь уникнув банкрутства

Брестське Динамо зможе представляти Білорусь на єврокубковій арені у сезоні 2020/21.

"Динамо Брест завоювало право на участь в головному клубному турнірі Європи в чесній боротьбі, і сьогодні ми дуже раді отримати ліцензію УЄФА.

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Ця подія підкреслює наш професіональний підхід і організацію процесів в клубі. Ми пишаємося тим, що будемо представляти Білорусь у Лізі чемпіонів, і зробимо все, щоб досягнути успіху в цьому й інших турнірах в майбутньому", – поділився генеральний директор Динамо Брест Сергій Воробйов в коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Динамо Брест переживає фінансові труднощі – гравці отримують лише 10 відсотків від своєї зарплати. До слова, чинний чемпіон Білорусі має в активі 25 очок після 14 турів, відстаючи від лідера – БАТЕ – на 5 пунктів.

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