У матчі 17-го туру чемпіонату Білорусі брестське Динамо без особливих проблем перемогло Слуцьк. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі 2020/21, 17-й тур

Динамо Брест – Слуцьк – 3:1

Голи: Кривець, 8, Тве, 67, Гордійчук, 82 – Козлов, 34 (пен.)

Брестський клуб вийшов вперед у рахунку вже на 8 хвилині завдяки голу Кривця, однак до перерви Козлов вирівняв положення, реалізувавши пенальті. А от у другій половині Динамо оформило перевагу голами Тве та Гордійчука (першому асистував той таки Кривець).

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Відзначимо, що Хачеріді та Нойок вийшли у старті та провели повний матч без результативних дій, а Мілевський вийшов на заміну на 66 хвилині та отримав жовту картку наприкінці зустрічі.

Таким чином, Динамо Брест набрало 44 очки та відстає від лідера чемпіонату БАТЕ на 6 пунктів. Слуцьк з 24 заліковими балами розташувався на 14 місці.

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